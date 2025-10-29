На проспекте Буденного в Петербурге возвели новую школу на 700 учеников

Новая школа будет работать как филиал Петергофской гимназии и примет ребят с 1-го по 11-й классы. Образовательный процесс будет проводиться по современным стандартам: предусмотрены бассейны, студийный комплекс для звукозаписи и телевещания, мастерские по кулинарии, рукоделию, обработке древесины и металлов, библиотека, актовый зал на 420 мест, обеденное помещение и игровая комната для маленьких детей.