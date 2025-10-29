На проспекте Буденного в Петербурге возвели новую школу на 700 учеников

Строительство школы на 700 мест на проспекте Буденова в Санкт-Петербурге завершили в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по строительству города.
Новая школа будет работать как филиал Петергофской гимназии и примет ребят с 1-го по 11-й классы. Образовательный процесс будет проводиться по современным стандартам: предусмотрены бассейны, студийный комплекс для звукозаписи и телевещания, мастерские по кулинарии, рукоделию, обработке древесины и металлов, библиотека, актовый зал на 420 мест, обеденное помещение и игровая комната для маленьких детей.
На прилегающей территории созданы специальные площадки для спортивных состязаний и массовых мероприятий, имеется футбольное поле с беговыми дорожками, зоны для игры в волейбол и баскетбол, а также живописные рекреационные зоны для отдыха. Около новой школы высажено более 75 новых деревьев и свыше 3000 кустарников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.