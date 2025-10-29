В поликлинике поселка Вожега Вологодской области заработал рентген-комплекс

Современный рентген-комплекс заработал в поликлинике Вожегодской центральной районной больницы (ЦРБ) Вологодской области, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Создание современной, высокотехнологичной системы здравоохранения является задачей нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».
Новый аппарат позволяет делать снимки высокого качества, также он обладает сниженной примерно на 30−40% лучевой нагрузкой, что делает процедуру максимально безопасной. «Скорость диагностики значительно увеличивается. Результаты благодаря единой цифровой системе становятся доступными для просмотра врачу не только Вожегодской ЦРБ сразу же после снимка, но и коллегам из крупных городов», — отметил и. о. главного врача Вожегодской ЦРБ Михаил Крюков.
Новое оборудование расширяет возможности диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата, патологии легких, травм и различных переломов. Для его использования прошли специальный курс обучения врач-рентгенолог и лаборант.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.