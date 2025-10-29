В поликлинике поселка Вожега Вологодской области заработал рентген-комплекс

Новый аппарат позволяет делать снимки высокого качества, также он обладает сниженной примерно на 30−40% лучевой нагрузкой, что делает процедуру максимально безопасной. «Скорость диагностики значительно увеличивается. Результаты благодаря единой цифровой системе становятся доступными для просмотра врачу не только Вожегодской ЦРБ сразу же после снимка, но и коллегам из крупных городов», — отметил и. о. главного врача Вожегодской ЦРБ Михаил Крюков.