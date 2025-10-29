Суд арестовал водителя, сбившего трех девочек в Ревде

Суд в Екатеринбурге на два месяца арестовал 37-летнего Михаила Слободяна, который насмерть сбил двух школьниц в Ревде. Он полностью признал свою вину. На заседании выяснилось, что в момент ДТП мужчина был пьян, также в его крови обнаружили следы марихуаны и метамфетамина. Также Слободян сообщил, что у него нет водительских прав — по его словам, они якобы сгорели на Украине, когда он был на СВО.