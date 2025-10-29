Белорусские студенты повысят квалификацию в Псковском университете

Псковский государственный университет (ПсковГУ) принял студентов Белорусского национального технического университета (БНТУ) для повышения квалификации в сфере аддитивных технологий при поддержке национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
Для развития международного сотрудничества учебные заведения реализуют проект «Разработка совместных российско-белорусских образовательных программ в целях подготовки инженерных кадров». Также они организовали обмен по программе академической мобильности.
Из белорусского вуза прибыли 13 студентов. Они пройдут программу «Технологическое лидерство в сфере аддитивных технологий». Занятия начались с экскурсии по Передовой инженерной школе гибридных технологий в станкостроении. Ребята узнали о работе студенческого конструкторского бюро, познакомились с деятельностью лабораторий. В дальнейшем студентов ждут экскурсии на предприятия Пскова, практические интенсивы и обзорные лекции.
Уточним, что студенты ПсковГУ тоже отправились в БНТУ для прохождения сетевой образовательной программы «Высокоэнергетические технологии обработки деталей». Ребят ждут занятия по теме «Аддитивные технологии в машиностроении» и экскурсии по Минску.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.