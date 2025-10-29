В Ростовской области прокуратура помогла пенсионеру, пострадавшему от мошенника

В Ростовской области прокуратура помогла пенсионеру, пострадавшему от телефонного мошенника. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Жертвой афериста оказался житель Мясниковского района. Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и убедил перевести сбережения на «безопасный счет». В итоге пропало больше 380 тысяч рублей.
Сотрудники прокуратуры решили отстоять права пострадавшего пенсионера и подали иск с требованием о взыскании неосновательного обогащения. Суд поддержал это обращение. Теперь исполнение решения находится на контроле.
Известно, что по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) было возбуждено дело. Сейчас ведется расследование.
Жителей Дона просят быть внимательными и не доверять незнакомцам. Преступники пугают людей потерей денег, а потом под разными предлогами забирают у последние сбережения. Если вам позвонили с неизвестно номера, лучше не поднимать трубку. Все подозрительные разговоры следует сразу же завершать. Нельзя никому сообщать секретный код из смс.
Если вам позвонили и предложили перевести деньги на «безопасный счет», немедленно обратитесь в полицию.
