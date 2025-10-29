В Ростовской области прокуратура помогла пенсионеру, пострадавшему от мошенника

Жителей Дона просят быть внимательными и не доверять незнакомцам. Преступники пугают людей потерей денег, а потом под разными предлогами забирают у последние сбережения. Если вам позвонили с неизвестно номера, лучше не поднимать трубку. Все подозрительные разговоры следует сразу же завершать. Нельзя никому сообщать секретный код из смс.