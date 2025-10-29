Ричмонд
В Колпинском районе Петербурга очистили еще один участок берега реки Ижоры

Участники акции провели уборку в прибрежной зоне реки напротив дома № 54 в Заводском проспекте.

Акция «Вода России», организованная в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», прошла 25 октября на берегу реки Ижоры в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщили в районной администрации.

Участники акции провели уборку в прибрежной зоне реки напротив дома № 54 в Заводском проспекте. Они очистили береговую линию от мусора и придали территории ухоженный вид.

«Акция напомнила о значении бережного отношения к воде и городской экосистеме. Чистые берега — это вклад каждого в экологию района», — отметили в администрации Колпинского района.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.