Сколько стоит новогодний отдых на курортах Кубани и в других регионах России

Стоимость новогоднего отдыха по системе «все включено» в российских олях демонстрирует значительный разброс цен. Согласно данным анализа туроператоров, минимальная цена за трехдневное проживание для двоих взрослых с заездом 30 декабря составляет 37,7 тысячи рублей, тогда как максимальная достигает 406,5 тысяч рублей.
Курорты Краснодарского края предлагают наиболее доступные варианты. В Сочи минимальная стоимость начинается от 37,7 тысячи рублей, в Анапе — от 45 тысяч рублей, в Геленджике — от 63 тысяч рублей. При этом премиальные предложения на этих же курортах оцениваются в 120,6−164 тысяч рублей за трехдневный тур.
В других регионах России цены значительно выше. Подмосковные отели предлагают новогодние туры от 72 тысяч рублей, при этом верхняя ценовая планка достигает 406,5 тысяч рублей. В Ленинградской области стоимость трехдневного отдыха с полным пансионом доходит до 626 тысяч рублей за двоих.
Для экономных туристов доступны варианты с питанием «только завтраки». Самые бюджетные предложения начинаются от 6,5 тысяч рублей в Анапе, 6,65 тысяч рублей в Иваново, 7,2 тысячи рублей в Махачкале и 7,5 тысяч рублей в Тольятти и Феодосии, сообщает АТОР.
KrasnodarMedia ранее сообщало, что Курорты Краснодарского края возглавили рейтинг новогодних направлений в отелях России. По спросу на праздники лидируют Сочи и Геленджик.
Тем временем Сочи и Анапа вошли в топ-10 направлений для спонтанного отдыха. Возглавили рейтинг столичные города.