Сколько стоит новогодний отдых на курортах Кубани и в других регионах России

Курорты Краснодарского края предлагают наиболее доступные варианты. В Сочи минимальная стоимость начинается от 37,7 тысячи рублей, в Анапе — от 45 тысяч рублей, в Геленджике — от 63 тысяч рублей. При этом премиальные предложения на этих же курортах оцениваются в 120,6−164 тысяч рублей за трехдневный тур.