Во Владимирской области обсудят развитие бизнеса в сфере здоровья и красоты

Участниками конференции станут владельцы медицинских клиник, салонов красоты, косметологии, SPA-студий, фитнес-центров, нутрициологи, диетологи, а также представители органов власти региона. В первой части дня они обсудят такие темы, как «Эмоциональное здоровье и сердце: как управлять эмоциями в бизнесе», «Стресс и его влияние на гормональный фон», «Красота изнутри: как здоровье отражается на внешности» и многое другое.