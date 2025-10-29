Во Владимирской области обсудят развитие бизнеса в сфере здоровья и красоты

Отраслевая конференция для предпринимателей «Женский код успеха: гармония бизнеса и здоровья» пройдет 19 ноября во Владимирской области. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном учреждении «Бизнес-инкубатор».
Участниками конференции станут владельцы медицинских клиник, салонов красоты, косметологии, SPA-студий, фитнес-центров, нутрициологи, диетологи, а также представители органов власти региона. В первой части дня они обсудят такие темы, как «Эмоциональное здоровье и сердце: как управлять эмоциями в бизнесе», «Стресс и его влияние на гормональный фон», «Красота изнутри: как здоровье отражается на внешности» и многое другое.
Во второй части для гостей будет организована «Биржа деловых контактов», где можно будет получить консультации по мерам господдержки от фонда «ВладимирЛизинг», гарантийного фонда Владимирской области и регионального центра инжиниринга, а также персональные рекомендации по здоровью от специалистов. Параллельно будет работать тематическая выставка продуктов и услуг.
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию. Отметим, что для гостей и участников конференции подготовлены разные формы заявки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.