РФ обладает уникальными технологиями создания радиационно стойкой электроники

«Создание образцов ВВСТ нового поколения невозможно без применения специализированной и радиационно-стойкой электроники в их составе. Речь идет об электронных компонентах микросхем усилителей, источников питания, радиотрактов, микропроцессоров и др., которые могут работать при радиационном фоне искусственного происхождения. Помимо радиационной стойкости такие компоненты должны выдерживать повышенные температуры, перегрузки и прочее экстремальное воздействие. К счастью, в России есть технологии для этого, например, в НИЯУ МИФИ создана уникальная школа по разработке, исследованиям и испытаниям радиационно-стойкой электроники», — сказал ученый, комментируя заявление президента Владимира Путина о том, что сегодня радиационно защищенная электроника, используемая в ракете «Буревестник», уже используется в космических программах.