В петербургском сквере установили скульптуру утиной семьи

Рядом с Родниковым озером на территории сквера оборудовали террасу с деревянным настилом и шезлонгами, высадили деревья, кустарники и цветы. В углу водоема и расположили скульптуру мамы-утки и ее птенцов. Также для семей с детьми в сквере оборудовали две современные игровые площадки, выполненные из экологичных материалов.