В петербургском сквере установили скульптуру утиной семьи

Сквер, расположенный у дома № 93 на Светлановском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга, благоустроили при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по благоустройству.
Концепция обновления пространства была разработана совместно с местными жителями. Они предложили свои идеи по планировке, оформлению и освещению. Особенный вклад внесли воспитанники местного детского центра «Кванториум». Они, в частности, предложили сделать символом благоустроенного пространства скульптурную композицию в виде семьи уток.
Рядом с Родниковым озером на территории сквера оборудовали террасу с деревянным настилом и шезлонгами, высадили деревья, кустарники и цветы. В углу водоема и расположили скульптуру мамы-утки и ее птенцов. Также для семей с детьми в сквере оборудовали две современные игровые площадки, выполненные из экологичных материалов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.