Госдума рассмотрит во втором чтении проект о целевом обучении в медицине

ГД завтра рассмотрит во II чтении проект о целевом обучении бюджетников-медиков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект о целевом обучении и наставничестве в системе здравоохранения, сообщил источник в ГД РИА Новости.

Ранее комитет Госдумы по науке и высшему образованию одобрил поправку к проекту о целевом обучении в медицине, согласно которой заключить договор о целевом обучении бюджетники-медики обязаны будут в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Комитет также поддержал законопроект ко второму чтению.

«30 октября… в повестку также включен законопроект о целевом обучении и наставничестве в системе здравоохранения», — сообщил источник.