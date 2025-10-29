Госдума рассмотрит во втором чтении проект о целевом обучении в медицине

Ранее комитет Госдумы по науке и высшему образованию одобрил поправку к проекту о целевом обучении в медицине, согласно которой заключить договор о целевом обучении бюджетники-медики обязаны будут в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Комитет также поддержал законопроект ко второму чтению.