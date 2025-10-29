Госдума рассмотрит во втором чтении проект о целевом обучении в медицине

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект о целевом обучении и наставничестве в системе здравоохранения, сообщил источник в ГД РИА Новости.
Ранее комитет Госдумы по науке и высшему образованию одобрил поправку к проекту о целевом обучении в медицине, согласно которой заключить договор о целевом обучении бюджетники-медики обязаны будут в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Комитет также поддержал законопроект ко второму чтению.
«30 октября… в повестку также включен законопроект о целевом обучении и наставничестве в системе здравоохранения», — сообщил источник.