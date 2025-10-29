Ричмонд
Песков наградил лауреатов премии «Евразия»

Песков наградил лауреатов премии «Евразия» в номинации «Мосты дружбы».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков наградил лауреатов международной премии «Евразия» в номинации «Мосты дружбы», награду получил Международный форум «ПроСвет» из России за содействие международному сотрудничеству в социальной, экономической и кросс-культурной сферах, передает корреспондент РИА Новости.

Песков вручил награду руководителю форума «ПроСвет» Евгении Ким. Кроме того, были награждены создатель международного музыкального конкурса-лаборатории Алиса Гицба, занявшая второе место, а также организатор межрегионального молодежного спортивно-патриотического чемпионата в формате «Игр будущего» с применением фиджитал технологий Павел Селезнев за третье место.

Международный форум «ПроСвет» объединяет молодых людей из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Черногории и других стран, сообщается в справочных материалах, подготовленных организаторами премии. Проект формирует активное молодежное сообщество, укрепляет традиционные ценности, способствует межкультурному диалогу. Участники создают практические медиа-проекты, укрепляющие семейные ориентиры.

Торжественная церемония награждения победителей первой международной премии «Евразия» проходит в национальном центре «Россия» в Москве. Премия создана для признания выдающегося вклада в развитие стран Евразии в сферах сохранения традиционных ценностей, культуры, образования, добровольчества и поддержки русского языка.

Всего на участие в премии было подано больше 3700 заявок из 27 стран, среди которых Армения, Белоруссия, Грузия, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия. На финал в Москву приехали больше тысячи участников: номинантов, экспертов, общественных деятелей и почётных гостей.

