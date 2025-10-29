В ФАДН прокомментировали адаптационный курс для мигрантов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Адаптационные мероприятия, которые проводятся при координации Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), не включают требований отказа трудовых мигрантов от своих культуры и традиций, а помогают освоить правила пребывания в российском обществе, заявил замруководителя ведомства Станислав Бедкин.
В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная проведению с 31 октября по 5 ноября Международного фестиваля «Народы России и СНГ».
«Мы не настаиваем на том, чтобы приезжающие к нам трудовые мигранты отказывались от своей культуры, отказывались от своих традиций, но мы хотели бы, чтобы они разделяли нормы, правила поведения, которые сложились в нашем обществе. И мы считаем, что роль государства в этом оказать содействие иностранным гражданам в получении сведений о том, как правильно себя вести, как не попасться на крючок радикальных террористических организаций, как соблюдать особенности пребывания в тех или иных национальных регионах», — сказал Бедкин.
В сентябре глава ФАДН Игорь Баринов сообщал РИА Новости, что свыше 19,5 тысячи трудовых мигрантов прошли через адаптационный курс в регионах России, который агентство разработало в 2024 году. Курс включает информацию о нормах миграционного, трудового, уголовного и административного законодательства РФ, правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе отправления религиозных обрядов.