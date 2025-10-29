В ФАДН прокомментировали адаптационный курс для мигрантов

«Мы не настаиваем на том, чтобы приезжающие к нам трудовые мигранты отказывались от своей культуры, отказывались от своих традиций, но мы хотели бы, чтобы они разделяли нормы, правила поведения, которые сложились в нашем обществе. И мы считаем, что роль государства в этом оказать содействие иностранным гражданам в получении сведений о том, как правильно себя вести, как не попасться на крючок радикальных террористических организаций, как соблюдать особенности пребывания в тех или иных национальных регионах», — сказал Бедкин.