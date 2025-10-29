Дни поддержки старшего поколения посетили более 1,7 тысячи башкортостанцев

Следующая акция состоится 31 октября. В этот раз Роспотребнадзор в Уфе, Кумертау и Салаватском районе проведет лекторий «Санпросвет». Эксперты ведомства и представители региональных партнеров, в том числе волонтеров-медиков и Движения Первых, поделятся актуальными рекомендациями по профилактике гриппа и ОРВИ, вакцинации для людей старше 60 лет. Адреса центров занятости, где пройдет Единый день поддержки граждан старшего поколения, можно посмотреть по ссылке.