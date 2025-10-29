Дни поддержки старшего поколения посетили более 1,7 тысячи башкортостанцев

Единый день поддержки трудовой и социальной активности граждан старшего поколения ежемесячно проходит в центрах занятости Башкирии в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры». С января по сентябрь 2025 года их посетил 1771 гражданин предпенсионного и пенсионного возраста, сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения региона.
«Специалисты центров для них проводят консультации по профессиональной ориентации, обучению, мерам социальной поддержки. Программы профессиональной переподготовки лиц в возрасте 50 лет и старше уже дали возможность найти работу сотням людей, причем в короткие сроки», — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.
Следующая акция состоится 31 октября. В этот раз Роспотребнадзор в Уфе, Кумертау и Салаватском районе проведет лекторий «Санпросвет». Эксперты ведомства и представители региональных партнеров, в том числе волонтеров-медиков и Движения Первых, поделятся актуальными рекомендациями по профилактике гриппа и ОРВИ, вакцинации для людей старше 60 лет. Адреса центров занятости, где пройдет Единый день поддержки граждан старшего поколения, можно посмотреть по ссылке.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.