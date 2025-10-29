Ричмонд
Еще месяц СИЗО: суд продлил арест гендиректору АО «Башспирт» Раиф Абдрахимову

«РБК Уфа»: гендиректору «Башспирта» продлили арест до 23 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 октября, Советский районный суд Уфы продлил арест до 23 ноября генеральному директору АО «Башспирт» Раифа Абдрахимова. Об этом со ссылкой на пресс-службу инстанции сообщило издание «РБК Уфа».

По версии следствия, обвиняемый, вступив в должность в августе 2022 года, не принял мер к расторжению заведомо невыгодных договоров аренды двух объектов культурного наследия в Уфе. Эти договоры были заключены предыдущим руководством без конкурсных процедур и экономического обоснования.

В результате с августа 2022 по декабрь 2024 года предприятие понесло убытки в размере более 103 миллионов рублей. Из них 76 миллионов рублей были перечислены арендодателям, а еще 26 миллионов рублей составила задолженность, образовавшаяся с ноября 2024 по август 2025 года.

Ранее в отношении бывшего генерального директора АО «Башспирт» и других фигурантов уже был вынесен обвинительный приговор за причинение ущерба предприятию на сумму свыше ста миллионов рублей.

