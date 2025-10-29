В 2026 году в Ростовской области собираются провести «Кубок защитников Отечества»

«Кубок защитников Отечества» планируется провести в Ростовской области в 2026 году. Инициативу озвучила в среду, 29 октября, руководитель ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева на расширенном заседании правительства региона. Губернатор Юрий Слюсарь поддержал проведение турнира и отметил важность спортивной реабилитации участников СВО.
На заседании Татьяна Карасева отчиталась о 2,5 годах работы организации и пояснила, что спорт является ключевым элементом восстановления ветеранов. Донские бойцы регулярно участвуют в соревнованиях по всей стране. Они уже добивались успеха на предыдущих «Кубках защитников Отечества» по летним и зимним видам спорта. Вместе с известными паралимпийцами российской сборной они демонстрировали свои возможности в Ставрополе, Гатчине, Ханты-Мансийске, Астрахани и федеральной территории Сириус.
Губернатор высоко оценил деятельность фонда и индивидуальный подход к каждому обращению.
— На мой взгляд, наиболее профессиональная команда собрана у вас в фонде. Эти люди сохранили человеческое отношение к тем, кто к ним обращается, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Кроме того, особое внимание в работе фонда уделяется комплексной реабилитации раненых бойцов. Это включает современное протезирование, обеспечение автомобилями с ручным управлением и специальной адаптивной одеждой. Также продолжается программа по адаптации жилья для участников СВО с инвалидностью.
