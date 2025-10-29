В 2026 году в Ростовской области собираются провести «Кубок защитников Отечества»

На заседании Татьяна Карасева отчиталась о 2,5 годах работы организации и пояснила, что спорт является ключевым элементом восстановления ветеранов. Донские бойцы регулярно участвуют в соревнованиях по всей стране. Они уже добивались успеха на предыдущих «Кубках защитников Отечества» по летним и зимним видам спорта. Вместе с известными паралимпийцами российской сборной они демонстрировали свои возможности в Ставрополе, Гатчине, Ханты-Мансийске, Астрахани и федеральной территории Сириус.