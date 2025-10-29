В Петербурге прошел хоккейный «Матч белых журавлей»

Уточним, состязание прошло в ходе XV Всероссийской акции «Дни белых журавлей» и было посвящено памяти павших воинов и жертв вооруженных конфликтов. В мероприятии приняли участие юные хоккеисты 2015 года рождения. Ребята представляли две команды спортивной школы — «Дроздецкий» и «Искра». По результатам матча со счетом 3:2 победу одержала команда «Искра». После матча игроки и гости возложили цветы и белых бумажных журавликов к «Памятному знаку броневщикам Ижорских заводов», почтили память героев минутой молчания.