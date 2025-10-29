В Петербурге прошел хоккейный «Матч белых журавлей»

Памятный товарищеский «Матч белых журавлей» состоялся 21 октября в спортивной школе имени олимпийского чемпиона Николая Дроздецкого, сообщили в администрации Колпинского района. Мероприятие соответствует задачам государственной программы «Спорт России».
Уточним, состязание прошло в ходе XV Всероссийской акции «Дни белых журавлей» и было посвящено памяти павших воинов и жертв вооруженных конфликтов. В мероприятии приняли участие юные хоккеисты 2015 года рождения. Ребята представляли две команды спортивной школы — «Дроздецкий» и «Искра». По результатам матча со счетом 3:2 победу одержала команда «Искра». После матча игроки и гости возложили цветы и белых бумажных журавликов к «Памятному знаку броневщикам Ижорских заводов», почтили память героев минутой молчания.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.