Белгородский студент выиграл грант на реализацию проекта в сфере БАС

В частности, на конкурсе Антон презентовал план создания системы для управления группой дронов. Основная особенность разработки заключается в том, что оператор осуществляет контроль сразу над всеми беспилотниками через удобный интерфейс. Проект отличается своей универсальностью и открытостью. Система, в частности, налажена таким образом, что разработчики смогут легко дополнять и настраивать ее под конкретные потребности.