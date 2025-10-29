Белгородский студент выиграл грант на реализацию проекта в сфере БАС

Учащийся Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова Антон Писаренко стал победителем конкурса «Студенческий стартап». Представленный им проект в беспилотной сфере был удостоен гранта в размере 1 млн рублей по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
В частности, на конкурсе Антон презентовал план создания системы для управления группой дронов. Основная особенность разработки заключается в том, что оператор осуществляет контроль сразу над всеми беспилотниками через удобный интерфейс. Проект отличается своей универсальностью и открытостью. Система, в частности, налажена таким образом, что разработчики смогут легко дополнять и настраивать ее под конкретные потребности.
Такая платформа будет полезна организациям, осуществляющим мониторинг местности, охрану объектов, проведение поисковых мероприятий. Также она заинтересует сотрудников научных центров и разработчиков, которые тестируют новые подходы к эксплуатации беспилотных аппаратов.
Функционал разработки, представленной Антоном, планируют расширить, в том числе с добавлением различных модулей и навигации. В перспективе, когда платформа выйдет на рынок, ее можно будет, например, интегрировать в существующие ИТ-системы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.