В татарском селе Чишма-Баш детям рассказали про антикоррупционные меры

В ходе встречи участники обсуждали различные формы и виды коррупции, приводили примеры коррупционных действий, разбирали злободневные ситуации и виды ответственности за них. Также заведующий сельским клубом подробно разъяснил, что такое взятка и подкуп, какое наказание предусмотрено за эти действия и кто может быть привлечен к уголовной ответственности за них. В завершении встречи ребятам была представлена презентация «Вместе против коррупции».