В татарском селе Чишма-Баш детям рассказали про антикоррупционные меры

Разговор «Вместе против коррупции» провели с подрастающим поколением 23 октября в клубе села Чишма-Баш Татарстана, сообщили в районном Доме культуры города Кукмор. Клуб построили в 2022 году по нацпроекту «Культура», на смену которого в 2025 пришел национальный проект «Семья».
В ходе встречи участники обсуждали различные формы и виды коррупции, приводили примеры коррупционных действий, разбирали злободневные ситуации и виды ответственности за них. Также заведующий сельским клубом подробно разъяснил, что такое взятка и подкуп, какое наказание предусмотрено за эти действия и кто может быть привлечен к уголовной ответственности за них. В завершении встречи ребятам была представлена презентация «Вместе против коррупции».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.