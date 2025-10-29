В «Beauty Expo Ural 2025» приняли участие более 1,5 тысячи мастеров

Международная выставка «Beauty Expo Ural 2025» прошла 23−25 октября в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. На ней собрались более 1,5 тысячи мастеров индустрии красоты, что соответствует задачам нацпроекта «Кадры».
На выставке провели Международный Евроазиатский чемпионат среди мастеров парикмахерского искусства, декоративной косметики и нейл-арта из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Также провели конкурс «TOP MODELS», в котором приняли участие более 500 человек. На нем модели презентуют полный образ, работу над которым вели до 15 человек — дизайнеры, визажисты, парикмахеры и стилисты.
Также в ходе «Beauty Expo Ural» прошла деловая программа, включающая мастер-классы, семинары, панельные дискуссии, бизнес-практикумы, показательные выступления. На протяжении всех дней работала выставка профессиональной и масс-маркет косметики, изделий легкой промышленности и дизайнерской продукции, участие в которой приняли около 60 экспонентов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.