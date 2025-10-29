В «Beauty Expo Ural 2025» приняли участие более 1,5 тысячи мастеров

На выставке провели Международный Евроазиатский чемпионат среди мастеров парикмахерского искусства, декоративной косметики и нейл-арта из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Также провели конкурс «TOP MODELS», в котором приняли участие более 500 человек. На нем модели презентуют полный образ, работу над которым вели до 15 человек — дизайнеры, визажисты, парикмахеры и стилисты.