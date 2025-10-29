Серебряков признал вину в подрыве машины офицера Генштаба в Москве

В Москве суд приступил к рассмотрению дела в отношении 30-летнего Евгения Серебрякова, которого обвинили в подрыве автомобиля офицера Генштаба ВС РФ и попытке подрыва машины сотрудника Следственного комитета России. На суде Серебряков признал вину и заявил, что совершил преступление «по идейным соображениям». Подробнее — в репортаже «Газеты.Ru» из зала суда.
«Была возможность довести до конца».
Холл Второго западного окружного военного суда заполонили журналисты с камерами.
— Мужчина, вы куда? — спрашивает пристав, когда к сбившейся в кучу толпе присоединился еще один человек. — На какой процесс?
— Ну на этот, ближайший.
— К кому?
— Ну на 14:00 который.
На этой и следующей неделе столичному суду предстоит рассмотреть сразу несколько дел о терактах, в ряде которых — несколько фигурантов. Чтобы не запутаться в террористах, многие разделяют заседания не по именам участников, а по датам слушания.
Сегодня ~началось рассмотрение дела в отношении 30-летнего уроженца Волгоградской области Евгения Серебрякова.~ Ранее мужчина работал аналитиком данных банка «ТВС Узбекистан».
~По версии следствия, россиянин планировал взорвать автомобиль следователя СКР (но не смог) и установил взрывное устройство в машине российского офицера. ~
Как выяснили следователи, Серебрякова вовлекли в преступную группу через переписку в онлайн-игре. Там с ним познакомились «неустановленные лица», в том числе «Илья», которые были не согласны с проведением спецоперации на Украине и решили создать ОПГ для совершения терактов в России (дело в их отношении выделено в отдельное производство).
Сначала злоумышленники планировали убить сотрудника СК России, который расследовал уголовные дела против украинских властей. Выполнить задуманное они поручили Евгению, который, как зачитал прокурор, тоже «испытывал отрицательное отношение к СВО».
За эту работу Серебрякову обещали организовать переезд в Украину и награду «от 10 до 20 тысяч долларов».
— Мотивом Серебрякова стало как обогащение, так и ненависть к России, — объяснил прокурор.
Чтобы получить детальные инструкции Евгений летал в Стамбул, где, как уверяют в СК, встречался с куратором «Ильей» и получил $1,4 тыс. (на тот момент около 129 тысяч рублей) «на затраты, связанные с подготовкой теракта».
Вернувшись в Россию, он должен был выследить следователя, организовать наблюдение за его автомобилем, забрать в тайнике взрывчатку и компоненты для СВУ (за их покупку отвечали другие неустановленные лица), и подложить бомбу под машину.
~Все, что удалось злоумышленнику — забрать из тайника взрывчатку и снять конспиративную квартиру. ~Ни вычислить нужный автомобиль, ни установить распорядок дня предполагаемой жертвы Серебряков не смог. Как уточнил прокурор, по независящим от него обстоятельствам.
Это — один из немногих пунктов обвинения, с которыми Серебряков не согласился.
— Я не согласен, что обстоятельства совсем не зависели от нас. ~Была возможность довести все до конца, приложить больше усилий, но мы решили переключить внимание на другую цель~, — ответил он на вопрос судьи.
«Я пошел по идейным соображениям».
~Второй эпизод, который инкриминируют Серебрякову — подрыв внедорожника Toyota сотрудника Генштаба Вооруженных сил России. ~На оглашение всей фабулы обвинение ушло около 40 минут, 20 из которых были посвящены тому, как Евгений переносил взрывчатку из одного места в другое.
— Для конспирации Серебряков забрал содержимое из тайника в Ольховке и разместил в двух других тайниках — один на неустановленном участке в Битцевском лесу в упаковке из-под молока с пометкой Z, другой — в Битцевском лесу в упаковке из-под сока с пометкой Z, — зачитал прокурор.
~Собирать СВУ куратор научил Евгения через видеоконференцсвязь~ в «кроссплатформенной системе обмена мгновенными сообщениями».
~24 июля 2024 года в 2 часа 28 минут он разместил СВУ под днищем авто в месте расположения педального узла.~ «При этом Серебряков понимал, что рядом находятся и другие автомобили», — уточнил прокурор.
Взрывное устройство приводилось в действие дистанционно. Для визуального контроля Евгений установил камеру на деревянной беседке во дворе дома. На этом его роль завершилась, и он в тот же день улетел в турецкий Бодрум.
~Бомбу в действие привел куратор «Илья». ~В результате взрыва и офицер, и его супруга получили многочисленные травмы, от перечисления которых судья попросил прокурора воздержаться.
— Фигурант мог прекратить участие в совершении теракта, но свои взгляды и убеждения не пересмотрел, сообщение в органы власти не подал, — резюмировал гособвинитель.
~Серебряков признал вину и в приготовлении к теракту, и в его совершении, и в приобретении взрывчатых веществ. ~
— Почему вы пошли на это? — спросил судья.
— Я пошел на это по идейным соображениям, на информации про 10−20 тысяч долларов очень сильно настаивали сотрудники безопасности в аэропорту, а.
в реальности я просто хотел быстрее остановить войну, — заявил Серебряков.
~После оглашения обвинения и уточнения подсудимого прокурор подал ходатайство о закрытии заседания от прессы~, так как потерпевшие, которые должны будут выступить на суде, «опасаются за свою жизнь и здоровье и не хотят раскрытия своих данных».
Решение поддержал и обвиняемый, и его адвокат. Следующее заседание по делу состоится 31 октября уже в закрытом режиме.