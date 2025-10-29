Серебряков признал вину в подрыве машины офицера Генштаба в Москве

Как выяснили следователи, Серебрякова вовлекли в преступную группу через переписку в онлайн-игре. Там с ним познакомились «неустановленные лица», в том числе «Илья», которые были не согласны с проведением спецоперации на Украине и решили создать ОПГ для совершения терактов в России (дело в их отношении выделено в отдельное производство).