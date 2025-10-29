Взрыв в Кишиневе прогремел в многоэтажке на Албишоаре: жильцов эвакуировали, один пострадавший — в больнице

В Кишинёве прогремел взрыв, который напугал жителей многоэтажки на улице Албишоара и соседних домов. Инцидент произошёл в ванной комнате квартиры, расположенной на третьем этаже 16-этажного здания.
Фото: соцсети.
На место оперативно были направлены шесть бригад Инспектората чрезвычайных ситуаций, спасатели и пожарные.
Фото: соцсети.
Как отметили в ведомтсве, по прибытии специалисты эвакуировали из повреждённой квартиры двух человек: 16-летнюю девушку и 19-летнего молодого мужчину. Девушка, по словам спасателей, отделалась испугом, а вот парень получил травмы головы и был передан врачам для осмотра и помощи. По предварительным данным, его состояние стабильно, угрозы жизни нет.
Фото: соцсети.
Подъезд дома временно оцепили, жильцов вывели на улицу, пока специалисты проверяли состояние конструкций и возможные риски повторных взрывов. На месте также работает газовая служба — эксперты изучают, могла ли утечка газа стать причиной происшествия.
Фото: соцсети.
Причины и обстоятельства взрыва сейчас устанавливаются. Специалисты проведут экспертизу и осмотр помещения, чтобы определить источник и характер взрыва. Жильцы дома ожидают разрешения вернуться в квартиры.