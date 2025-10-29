Взрыв в Кишиневе прогремел в многоэтажке на Албишоаре: жильцов эвакуировали, один пострадавший — в больнице

Как отметили в ведомтсве, по прибытии специалисты эвакуировали из повреждённой квартиры двух человек: 16-летнюю девушку и 19-летнего молодого мужчину. Девушка, по словам спасателей, отделалась испугом, а вот парень получил травмы головы и был передан врачам для осмотра и помощи. По предварительным данным, его состояние стабильно, угрозы жизни нет.