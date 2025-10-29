Ричмонд
Взрыв в Кишиневе прогремел в многоэтажке на Албишоаре: жильцов эвакуировали, один пострадавший — в больнице

Из задымлённой квартиры эвакуировали двух молодых людей: 16-летняя девушка чудом не пострадала, а 19-летний парень с травмами головы был передан медикам, однако его жизни ничего не угрожает.

Источник: Комсомольская правда

В Кишинёве прогремел взрыв, который напугал жителей многоэтажки на улице Албишоара и соседних домов. Инцидент произошёл в ванной комнате квартиры, расположенной на третьем этаже 16-этажного здания.

Фото: соцсети.

На место оперативно были направлены шесть бригад Инспектората чрезвычайных ситуаций, спасатели и пожарные.

Фото: соцсети.

Как отметили в ведомтсве, по прибытии специалисты эвакуировали из повреждённой квартиры двух человек: 16-летнюю девушку и 19-летнего молодого мужчину. Девушка, по словам спасателей, отделалась испугом, а вот парень получил травмы головы и был передан врачам для осмотра и помощи. По предварительным данным, его состояние стабильно, угрозы жизни нет.

Фото: соцсети.

Подъезд дома временно оцепили, жильцов вывели на улицу, пока специалисты проверяли состояние конструкций и возможные риски повторных взрывов. На месте также работает газовая служба — эксперты изучают, могла ли утечка газа стать причиной происшествия.

Фото: соцсети.

Причины и обстоятельства взрыва сейчас устанавливаются. Специалисты проведут экспертизу и осмотр помещения, чтобы определить источник и характер взрыва. Жильцы дома ожидают разрешения вернуться в квартиры.