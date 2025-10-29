Для профилактики заболеваний у курильщиков предложили комплексную стратегию

"Если, к примеру, у курящего пациента снижен гемоглобин, система предложит проверить сопутствующие показатели, которые влияют на развитие рака, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. При этом учитывается, что чистый никотин сам по себе не обладает, например, онкогенной активностью, тогда как в продуктах горения табака содержится множество соединений с канцерогенным потенциалом, повреждающих клетки и создающих условия для развития опухолей, — рассказывает эксперт.