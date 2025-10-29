Петербургские школьники попробовали себя в роли сотрудников автозавода

Школьники, занимающиеся в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных, посетили городской автозавод в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете по образованию города.
Участие в экскурсии приняли ребята из лаборатории беспилотных летательных аппаратов, Морского клуба «Юнга», авиастроительной и машиностроительной лабораторий, а также из пресс-центра «Поколение». Школьников познакомили с историей автозавода и рассказали о правилах техники безопасности и поведении в цехах. Они увидели производственные мощности, на которых выпускаются автомобили LADA Iskra. Специалисты предприятия провели по цехам, где сейчас проходит весь сборочный процесс. Также гостям удалось самостоятельно покрасить элемент автомобиля, выявить дефекты на покрытии, а затем их устранить.
Сотрудники рассказали, чем отличается ручная точечная сварка от роботизированной и как качество сварных точек влияет на безопасность пассажиров, и как робот при помощи манипулятора работает с инструментами для рисования. На три минуты все стали операторами движущегося сборочного конвейера, оперативно устанавливали заглушки и клипсы, подключали коннекторы. Кроме того, в «Школе безопасности» автозавода участники узнали о рисках травмирования и их предупреждении, искали ошибки в инсценировках работы различных цехов и отделов завода.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.