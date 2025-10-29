Петербургские школьники попробовали себя в роли сотрудников автозавода

Участие в экскурсии приняли ребята из лаборатории беспилотных летательных аппаратов, Морского клуба «Юнга», авиастроительной и машиностроительной лабораторий, а также из пресс-центра «Поколение». Школьников познакомили с историей автозавода и рассказали о правилах техники безопасности и поведении в цехах. Они увидели производственные мощности, на которых выпускаются автомобили LADA Iskra. Специалисты предприятия провели по цехам, где сейчас проходит весь сборочный процесс. Также гостям удалось самостоятельно покрасить элемент автомобиля, выявить дефекты на покрытии, а затем их устранить.