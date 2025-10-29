В Санкт-Петербурге прошли голосования по проекту «Твой бюджет в школах»

Участие в обсуждении инициатив по развитию школ, предложенных их одноклассниками, приняли 9000 ребят из 90 учреждений. Уточним, классные голосования — первый этап отбора проектов на уровне школ. Команды презентуют планы по развитию учебных заведений своим одноклассникам. В ходе голосований не только проводится отбор проектов для дальнейшей работы, но и появляются новые мысли и идеи по их развитию.