В Санкт-Петербурге прошли голосования по проекту «Твой бюджет в школах»

Голосования в классах в ходе проекта «Твой бюджет в школах», работающий при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», прошли 20−24 октября в школах Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по образованию города.
Участие в обсуждении инициатив по развитию школ, предложенных их одноклассниками, приняли 9000 ребят из 90 учреждений. Уточним, классные голосования — первый этап отбора проектов на уровне школ. Команды презентуют планы по развитию учебных заведений своим одноклассникам. В ходе голосований не только проводится отбор проектов для дальнейшей работы, но и появляются новые мысли и идеи по их развитию.
От каждого класса выдвигается одно предложение, его защищают на общешкольных голосованиях. Финальным этапом проекта «Твой бюджет в школах» станут очные заседания городской экспертной комиссии, где выберут 30 лучших. Их будут оценивать по пяти критериям: актуальность, креативность, вовлеченность школьников, проработанность и качество презентации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.