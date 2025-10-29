Мебельный хаб, образование. В чем будут сотрудничать Витебская область и китайская провинция Цзянси

29 октября, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Витебский облисполком подписал с китайской провинцией Цзянси дорожную карту обмена и сотрудничества на 2026−2028 годы. В каких сферах будет углублено сотрудничество, начавшееся еще в 2017 году, журналистам рассказала заместитель председателя Витебского облисполкома Анжелика Никитина, передает корреспондент БЕЛТА.
Делегация одной из наиболее экономически развитых провинций Китая побывала в Витебске впервые. Гости из КНР познакомились с Витебском, некоторыми предприятиями и отметили, что их представления о северном регионе Беларуси подтвердились, ведь они увидели красивую природу и узнали больше об истории и культуре Витебщины. «Витебская область похожа на Цзянси, у нас тоже красиво и много водных ресурсов», — отметили участники делегации, которую возглавил вице-губернатор правительства провинции Сунь Ханьшань.
«Наше сотрудничество с провинцией Цзянси завязалось еще в 2017 году, но больше протекало в формате онлайн. Побратимские отношения с провинцией установлены еще и отдельно у Орши, Полоцка и Витебска. Представители наших районов несколько раз посещали город Наньчан в провинции Цзянси. В рамках подписанных соглашений есть определенные договоренности в сфере развития промышленности, медицины, образования, но комплексных подходов по двустороннему сотрудничеству еще не было. Сегодня была подписана дорожная карта, которая состоит из конкретных мероприятий по развитию двух регионов», — отметила Анжелика Никитина.
Она подчеркнула, что новый виток сотрудничества как раз и предусматривает комплексные подходы во взаимодействии. «Это сотрудничество в сфере образования, подготовки кадров, в том числе для отраслей цифровизации и коммуникации, потому что провинция в данном плане довольно развитая: треть экономики этого региона формирует именно отрасль цифровизации. Это создание компетенций не только в области образования, но и технопарков, цифровизации предприятий, поэтому тема нам очень интересна. Цзянси в промышленном плане — многоотраслевая, там активно развивается деревообработка, 63% ее территории покрыта лесами, однако всю древесину для мебельного производства они импортируют, в том числе из Беларуси. Сегодня шла речь о создании на нашем логистическом пути “Один пояс — один путь”, который проходит как раз через оба наши региона, мебельного хаба — не только для производства мебели, но и для ее реализации в Грузию, Азербайджан, Узбекистан, а также страны дальнего зарубежья. С провинцией Цзянси у нас уже отработаны коммуникации, есть путь, есть логистика, поэтому нужно дальше работать в этом направлении, используя наши логистические центры», — поделилась зампредседателя облисполкома.
Кроме того, еще одной отраслью, которая заинтересовала китайских партнеров, стала легкая промышленность. В Цзянси из Витебской области будут поставляться льняные ткани, обувь, одежда.
«Много оборудования поставляется сегодня из этой китайской провинции к нам. В основном, учитывая, что у них развиты цифровые технологии, это инновационное оборудование — для фармотрасли, производства ветпрепаратов, станков, для современного производства в пищевой промышленности. У нас тоже эти компетенции должны быть развиты. Мы должны не только импортировать оборудование, но и смотреть, что мы можем совместно произвести в Витебской области», — подчеркнула Анжелика Никитина.
Еще одной точкой пересечения интересов регионов стала медицина. «Нам важно сотрудничество не только в части развития здравоохранения, но и поставок медоборудования, ведь провинция Цзянси считается одним из лидеров по его производству. Провинция также занимает третье место в Китае по технологичной экономике, и все, что предложат наши новые партнеры, для нас означает новые технологии, возможности, компетенции, образовательные процессы для жителей нашей области», — резюмировала зампредседателя облисполкома. -0-