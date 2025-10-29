Мебельный хаб, образование. В чем будут сотрудничать Витебская область и китайская провинция Цзянси

Она подчеркнула, что новый виток сотрудничества как раз и предусматривает комплексные подходы во взаимодействии. «Это сотрудничество в сфере образования, подготовки кадров, в том числе для отраслей цифровизации и коммуникации, потому что провинция в данном плане довольно развитая: треть экономики этого региона формирует именно отрасль цифровизации. Это создание компетенций не только в области образования, но и технопарков, цифровизации предприятий, поэтому тема нам очень интересна. Цзянси в промышленном плане — многоотраслевая, там активно развивается деревообработка, 63% ее территории покрыта лесами, однако всю древесину для мебельного производства они импортируют, в том числе из Беларуси. Сегодня шла речь о создании на нашем логистическом пути “Один пояс — один путь”, который проходит как раз через оба наши региона, мебельного хаба — не только для производства мебели, но и для ее реализации в Грузию, Азербайджан, Узбекистан, а также страны дальнего зарубежья. С провинцией Цзянси у нас уже отработаны коммуникации, есть путь, есть логистика, поэтому нужно дальше работать в этом направлении, используя наши логистические центры», — поделилась зампредседателя облисполкома.