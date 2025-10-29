Потеря для башкирской науки: ушел из жизни академик Владимир Жернаков

Владимир Сергеевич был выдающимся ученым, посвятившим свою жизнь развитию науки. Под его руководством сформировалось новое научное направление в области создания эффективных численных и экспериментальных методов механики деформируемых тел. Его разработки применялись для решения задач расчета на прочность авиационных конструкций в условиях упругопластических деформаций и ползучести, а также для изучения усталостной и длительной прочности элементов конструкций.