Потеря для башкирской науки: ушел из жизни академик Владимир Жернаков

На 82-м году жизни скончался академик Академии наук Башкирии, доктор технических наук, профессор Владимир Жернаков. Об этом сообщает коллектив «Технопарка ХТЦ УАИ — РОСОЙЛ».
Владимир Сергеевич был выдающимся ученым, посвятившим свою жизнь развитию науки. Под его руководством сформировалось новое научное направление в области создания эффективных численных и экспериментальных методов механики деформируемых тел. Его разработки применялись для решения задач расчета на прочность авиационных конструкций в условиях упругопластических деформаций и ползучести, а также для изучения усталостной и длительной прочности элементов конструкций.
Профессор Жернаков воспитал плеяду талантливых учеников — 9 докторов и 13 кандидатов технических наук. Он является автором около 500 научных трудов, включая 8 монографий, 2 учебника для вузов и 19 учебных пособий. Им получены два свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, 92 авторских свидетельства и патента РФ.
Заслуги ученого были отмечены многочисленными наградами, среди которых Знак ордена св. Александра Невского — медаль «За труды и Отечество» III степени, Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан», медали Федерации космонавтики РФ имени академиков В. П. Глушко и В. П. Макеева, а также диплом имени летчика-космонавта СССР Ю. А. Гагарина.
Церемония прощания с Владимиром Жернаковым состоится завтра в Академии наук Башкирии (Уфа, улица Кирова, 15) в 10:00.
