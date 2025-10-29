Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Минсктранс» отменил до 30 ноября маршруты в Вильнюс, Каунас, Ригу из-за закрытия Литвой границы

«Минсктранс» отменил на месяц автобусные маршруты в Литву и Латвию.

Источник: Комсомольская правда

Временное закрытие Литвой границы с Беларусью стало причиной отмены международных рейсов «Минсктранса» с 29 октября по 29 ноября. Это рейсы Минск — Рига отправлением в 22.00 и Минск — Каунас отправлением в 23.30.

С 30 октября по 30 ноября отменяются рейсы Минск — Вильнюс отправлением 4.30, 8.30, Минск -Каунас отправлением в 7.30, 11.00, 23.30, а также рейсы Каунас — Минск отправлением в 13.50, 16.00, 17.30, Рига — Минск отправление в 22.00, Вильнюс — Минск отправлением в 14.00, 23.30.

«Минсктранс» принес свои извинения пассажирам и попросил с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Напомним, что Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью до 30 ноября.

А между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко оценил повод для закрытия Литвой границы с Беларусью: «Это мелко».

А тем временем премьер Польши Туск сказал об открытии двух дополнительных пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше