«Минсктранс» отменил до 30 ноября маршруты в Вильнюс, Каунас, Ригу из-за закрытия Литвой границы

Временное закрытие Литвой границы с Беларусью стало причиной отмены международных рейсов «Минсктранса» с 29 октября по 29 ноября. Это рейсы Минск — Рига отправлением в 22.00 и Минск — Каунас отправлением в 23.30.
С 30 октября по 30 ноября отменяются рейсы Минск — Вильнюс отправлением 4.30, 8.30, Минск -Каунас отправлением в 7.30, 11.00, 23.30, а также рейсы Каунас — Минск отправлением в 13.50, 16.00, 17.30, Рига — Минск отправление в 22.00, Вильнюс — Минск отправлением в 14.00, 23.30.
«Минсктранс» принес свои извинения пассажирам и попросил с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Напомним, что Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью до 30 ноября.
А между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко оценил повод для закрытия Литвой границы с Беларусью: «Это мелко».
А тем временем премьер Польши Туск сказал об открытии двух дополнительных пунктов пропуска на границе с Беларусью.