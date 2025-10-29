«Минсктранс» отменил до 30 ноября маршруты в Вильнюс, Каунас, Ригу из-за закрытия Литвой границы

С 30 октября по 30 ноября отменяются рейсы Минск — Вильнюс отправлением 4.30, 8.30, Минск -Каунас отправлением в 7.30, 11.00, 23.30, а также рейсы Каунас — Минск отправлением в 13.50, 16.00, 17.30, Рига — Минск отправление в 22.00, Вильнюс — Минск отправлением в 14.00, 23.30.