Ошеломительная победа: «Салават Юлаев» разгромил 6:1 «Адмирал»

«Салават Юлаев» обыграл 6:1 «Адмирал» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 октября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Егор Сучков (забросил шайбу в ворота соперников на третьей и 35-й минутах матча), Александр Хохлачев (31), Артур Фаизов (31), Александр Жаровский (38) и Ярослав Цулыгин (54). За команду гостей отличился лишь Степан Старков (37).

«СЮ» после 19 игр с 16 очками занимает девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 31 октября. Команда снова схлестнется в столице Башкирии с владивостокским «Адмиралом».

