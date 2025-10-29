Ошеломительная победа: «Салават Юлаев» разгромил 6:1 «Адмирал»

Сегодня, 29 октября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Егор Сучков (забросил шайбу в ворота соперников на третьей и 35-й минутах матча), Александр Хохлачев (31), Артур Фаизов (31), Александр Жаровский (38) и Ярослав Цулыгин (54). За команду гостей отличился лишь Степан Старков (37).
«СЮ» после 19 игр с 16 очками занимает девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 31 октября. Команда снова схлестнется в столице Башкирии с владивостокским «Адмиралом».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.