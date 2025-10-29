Студенты БГУИЯ познакомились с преимуществами работы в системе образования

«Мы очень ценим такие мероприятия, так как у нас есть возможность рассказать о том, как мы выстраиваем работу с молодыми специалистами. Они, приходя работать в учреждения образования, нуждаются в помощи. Наставничество играет важную роль в процессе адаптации и становления специалиста. И это обоюдный процесс. Не только опытный учитель-методист, учитель высшей категории, становясь наставником молодому специалисту, может поделиться опытом, но и молодой специалист, приходя из ведущего вуза, такого, как БГУИЯ, может поделиться идеями, которые пригодятся опытным педагогам. Например, сегодня выпускники университета иностранных языков уже знают, как работать с искусственным интеллектом и успешно используют эти знания в профессиональной деятельности», — рассказала начальник учебно-методического отдела общественно-гуманитарных дисциплин Минского областного института развития образования Наталья Радевич. -0-