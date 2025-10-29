Больницу в Твери оснастили оборудованием для медицинской реабилитации

Новое реабилитационное оборудование в виде 10 тренажеров было передано областной клинической больнице в Твери в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате правительства Верхневолжья.
«С самого начала специальной военной операции наша больница занимается лечением и восстановлением бойцов. Создано отделение, оснащенное оборудованием практически для всех видов реабилитации. Здесь находятся те, кто ранее проходил у нас курс лечения по своему ранению», — рассказал главный врач больницы Сергей Козлов.
Новые тренажеры предназначены для восстановления функционала кистей рук. Нагрузка при их использовании при этом будет увеличиваться со временем. Данные тренажеры были собраны российскими предприятиями, в том числе расположенными на территории Твери.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.