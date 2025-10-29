В РПЦ призвали епархии принимать на баланс объекты культурного наследия

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Председатель финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви (ФХУ РПЦ) митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин) в Совете Федерации призвал мотивировать епархии принимать на баланс объекты культурного наследия религиозного назначения в плохом состоянии.
«Давайте подумаем, каким образом мы можем вдохновить епархии на принятие этих объектов обратно, в том числе и в плохом состоянии. Но епархии должны быть уверены в том, что завтра или через три года к ним не придут и не начнут выкручивать руки в судебном порядке, чтобы они занимались разработкой проектной документации, которая стоит десятки миллионов», — заявил он в Совете Федерации на совещании по вопросу сохранения федеральных объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Митрополит Никандр указал, что в России есть 7 тысяч руинированных и аварийных объектов культурного наследия религиозного назначения.
«Ни один сельский священник не может позволить себе разработать проект в соответствии с современными требованиями. Это невозможно. Мы даже видим, что федеральный бюджет не может с этим справиться», — заявил он.