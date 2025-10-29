В РПЦ призвали епархии принимать на баланс объекты культурного наследия

«Давайте подумаем, каким образом мы можем вдохновить епархии на принятие этих объектов обратно, в том числе и в плохом состоянии. Но епархии должны быть уверены в том, что завтра или через три года к ним не придут и не начнут выкручивать руки в судебном порядке, чтобы они занимались разработкой проектной документации, которая стоит десятки миллионов», — заявил он в Совете Федерации на совещании по вопросу сохранения федеральных объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в неудовлетворительном состоянии.