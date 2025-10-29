В Пушкинском районе Петербурга прошли состязания по оказанию первой помощи

Районный этап регионального чемпионата по оказанию первой помощи провели в Доме молодежи «Царскосельский» в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации Пушкинского района. Состязание было организовано Движением первых, поддержку которому оказывают по нацпроекту «Молодежь и дети».
Мероприятие собрало участников из 13 общеобразовательных учреждений. В начале ребята продемонстрировали свои теоретические знания, пройдя тестирование. Задания были составлены таким образом, чтобы проверить уровень осведомленности молодежи о принципах и методах оказания первой помощи.
Далее участники перешли к практике. Им, в частности, нужно было решить ситуационные задачи. Во время этого этапа ребята выстраивали верный алгоритм действий в экстренных ситуациях с помощью манекенов. Подчеркивается, что такой навык является критически важным при оказании первой помощи.
Победу в районном этапе одержала команда из школы № 464. Теперь ребятам предстоит сразиться с другими сборными на региональном уровне.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.