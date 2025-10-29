Ричмонд
Движение на обновленном Студеновском мосту в Липецке открыли раньше срока

Там заменили дорожное покрытие и смонтировали ограждения.

Отремонтированный по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Студеновский мост в Липецке открыли на месяц раньше запланированного срока, сообщили в региональном проектном офисе администрации области.

Специалисты полностью отремонтировали опоры и пролетные строения моста, а также дорожное полотно, уложили новое покрытие на проезжей части и тротуары. Кроме того, они разместили барьерное и перильное ограждения.

Уточним, что мост на улице Студеновской был построен в 1956 году. За это время он ни разу капитально не ремонтировался. Строение является одной из ключевых транспортных артерий Липецка.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.