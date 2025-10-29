В заповедник «Хакасский» привезли лошадей Пржевальского

Первые восемь лошадей Пржевальского привезли в заповедник «Хакасский» из Оренбургского заповедника, сообщили в пресс-службе Минприроды России. Сохранение и увеличение численности краснокнижных животных — одна из задач нацпроекта «Экологическое благополучие».
Участок Хакасского заповедника под названием «Камызякская степь с озером Улух-Коль» стал вторым в России центром реинтродукции лошадей Пржевальского. Там растут полезные для этих животных травы, есть соленое озеро, богатое различными минералами, и ручьи с пресной водой. На этом участке заповедника созданы оптимальные условия для зимовки животных.
Лошадей отбирали из более чем 85 особей. В течение трех месяцев они жили в специальных загонах, чтобы привыкнуть, например, к транспортировочным клеткам. Это было необходимо для того, чтобы уменьшить стресс животных при перевозке.
При отборе лошадей для транспортировки учитывали их возраст, пол, родословные и отношения с другими особями. В итоге в Хакасский заповедник привезли шесть кобыл и двух жеребцов.
«Такой подход обеспечит устойчивость новой группировки как социальной, так и генетической. Все отправленные в Хакасию лошади не являются близкими родственниками, что обеспечивает генетическое разнообразие новой группировки. Изъятие данного количества животных также не окажет негативного влияния на оренбургскую популяцию», — отметил руководитель центра реинтродукции лошади Пржевальского в заповеднике «Оренбургский» Евгений Булгаков.
В ведомстве напомнили, что лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу России как вероятно исчезнувший вид. Восстановление ее популяции требует особых мер государственной поддержки. Именно поэтому лошадь Пржевальского включена в перечень приоритетных видов животных, сохранению которых оказывают особое внимание.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.