Таиланд, Иордания, Тунис. Какие новые рейсы «Белавиа» планирует открыть в 2026 году

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие новые направления прорабатывает «Белавиа», рассказал генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец на пресс-конференции, посвященной Дню работников гражданской авиации, передает корреспондент БЕЛТА.
«Белавиа» продолжит обновление парка воздушных судов Как отразится на работе «Белавиа» снятие санкций США, рассказал Чергинец.
Национальный авиаперевозчик в этом году порадовал белорусов стартом полетных программ на остров Хайнань (Китай), на Фукуок (Вьетнам), в Шри-Ланку, что стало возможным благодаря приобретению дальнемагистральных самолетов. Возобновлены полеты в Оман. В ближайших планах — возобновление полетов в Алматы с 18 декабря с частотой два раза в неделю, в начале января — старт рейсов в Таиланд.
С марта 2026 года «Белавиа» рассчитывает запустить прямые чартерные рейсы в Иорданию, а в мае прорабатывается начало полетов в Тунис.
Игорь Чергинец отметил, что расширение географии — постоянный процесс. В том числе будет расти маршрутная сеть в Россию. Что касается дальнемагистральных рейсов, то в них задействованы два самолета Airbus 330. Третий планируется ввести в эксплуатацию к февралю.
Выполняются полеты и из областных аэропортов. В 2025 году открыты регулярные рейсы из Бреста в Санкт-Петербург, из Могилева в Москву с частотой два раза в неделю.
На летний период возобновлялись полеты из Минска в Махачкалу и из Минска в Мурманск. Увеличена частота выполнения регулярных рейсов в Сочи, Махачкалу и Баку.
В целом регулярные рейсы выполняются в 22 аэропорта. Развиваются и чартерные перевозки из Минска в Египет (Хургада, Шарм-эш-Шейх, Эль-Аламейн), Турцию (Анталия, Бодрум, Измир), Катар (Доха), Оман (Салала), ОАЭ (Рас-эль-Хайма и Шарджа), из областных аэропортов: из Витебска в Анталию, Шарм-эш-Шейх, из Гомеля в Анталию, Шарм-эш-Шейх, из Бреста и Могилева в Анталию.
«До конца 2025 года планируем по чартерам возобновить программы по направлениям из Могилева в Шарм-эш-Шейх (в ноябре), в декабре — из Бреста в Шарм-эш-Шейх», — сказал Игорь Чергинец.
Всего за 9 месяцев 2024 года выполнено 10 914 только регулярных рейсов и перевезено 1124 тыс. пассажиров, за 9 месяцев 2025-го — 11 284 рейса (на 3,4% больше) и 1182 тыс. пассажиров (на 5,1% больше). За весь прошлый год совершено 14 419 рейсов, перевезено 1477 тыс. пассажиров. «Прогноз по 2025 году: регулярных рейсов — на 4,2%, пассажиров — на 5,9% больше», — добавил Игорь Чергинец.
Что касается областных аэропортов, то «Белавиа» летает из Гомеля в Москву (Внуково и Шереметьево 4 раза в неделю), из Гомеля в Санкт-Петербург (два раза в неделю), из Бреста в Москву (Шереметьево 4 раза в неделю), из Бреста в Санкт-Петербург (2 раза в неделю), из Могилева в Москву (Шереметьево 2 раза в неделю). Из областных аэропортов за 2024 год выполнено 955 регулярных рейсов, перевезено 64,5 тыс. пассажиров, за 9 месяцев 2024 года — 686 рейсов, перевезено 47,5 тыс. пассажиров. За девять месяцев 2025 года уже выполнено 1030 рейсов, перевезено более 73,7 тыс. — практически на 50% больше, чем за девять месяцев 2024-го.
По итогам года в авиакомпании ожидают, что из областных аэропортов будет совершено примерно 1,4 тыс. регулярных рейсов (на 47% больше). Услугами авиакомпании воспользуются около 100 тыс. пассажиров (рост на 50%).
«В целом объем перевозок растет», — подытожил Игорь Чергинец.
С учетом чартеров, регулярных направлений и рейсов из региональных аэропортов за 9 месяцев 2025 года выполнено свыше 13,5 тыс. рейсов (на 4,2% больше, чем в прошлом году), перевезено около 1,6 млн пассажиров (на 5,8% больше). За весь прошлый год — более 17,2 тыс. рейсов и 1,9 млн пассажиров. По итогам года ожидается выполнение 18 тыс. рейсов (на 4,6% больше). Свыше 2 млн пассажиров, по прогнозам, воспользуются услугами авиакомпании.
Также увеличились показатели в перевозке грузов. Из новаций 2025 года — в самолетах запущена система развлечений на борту. -0-