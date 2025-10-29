Таиланд, Иордания, Тунис. Какие новые рейсы «Белавиа» планирует открыть в 2026 году

Что касается областных аэропортов, то «Белавиа» летает из Гомеля в Москву (Внуково и Шереметьево 4 раза в неделю), из Гомеля в Санкт-Петербург (два раза в неделю), из Бреста в Москву (Шереметьево 4 раза в неделю), из Бреста в Санкт-Петербург (2 раза в неделю), из Могилева в Москву (Шереметьево 2 раза в неделю). Из областных аэропортов за 2024 год выполнено 955 регулярных рейсов, перевезено 64,5 тыс. пассажиров, за 9 месяцев 2024 года — 686 рейсов, перевезено 47,5 тыс. пассажиров. За девять месяцев 2025 года уже выполнено 1030 рейсов, перевезено более 73,7 тыс. — практически на 50% больше, чем за девять месяцев 2024-го.