Немецкий бизнесмен откроет в Ростовской области производство домов для глэмпингов

Предприниматель из Германии собирается запустить в Ростовской области производство домов для глэмпингов. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на министерство региональной политики и массовых коммуникаций Донского региона.
Издание уточняет, что немецкий бизнесмен Борис Кемпф организовал в регионе выпуск каркасных зданий. Он арендовал и оборудовал производственный цех площадью в тысячу квадратных метров. На этой площадке уже разрабатывают и производят быстровозводимые конструкции.
— Немецкая промышленность переживает кризис, поэтому я решил частично перенести бизнес в Россию, — пояснил предприниматель. — В Ростовской области стремительно развивается строительство глэмпингов, туристическая инфраструктура и логистика.
Первый модульный дом под брендом «Кемфер» станет многофункциональным объектом. Он будет работать как презентационный центр, офис продаж и объект аренды. Для дальнейшего развития проекта предпринимателю потребуется микрозаем. Точные затраты на реализацию проекта не раскрываются.
