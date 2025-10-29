Немецкий бизнесмен откроет в Ростовской области производство домов для глэмпингов

Издание уточняет, что немецкий бизнесмен Борис Кемпф организовал в регионе выпуск каркасных зданий. Он арендовал и оборудовал производственный цех площадью в тысячу квадратных метров. На этой площадке уже разрабатывают и производят быстровозводимые конструкции.