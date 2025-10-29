Гитарист «Стоптайма» сделал предложение вокалистке Наоко

«Диана будет продолжать учиться. Я думаю, что Диана будет продолжать писать песни. То есть это даже не обсуждается, это ее жизнь. Она продолжит петь, может быть, немножко другой репертуар. Не может быть, а я за этим буду следить: какой репертуар они теперь будут петь», — заявила женщина.