Участникам и ветеранам СВО помогут стать артистами и художниками

К обучению подключились как творцы с военным опытом, так и те, кто только ищет себя после службы. Среди участников — 26-летняя Валерия Валинкевич из Краснодарского края. «Полтора года назад я уволилась и уехала на фронт добровольцем. Я всегда знала, что, если Родине потребуется помощь, я сделаю все, что смогу. Эта программа для меня как глоток свежего воздуха и, конечно, возможность реализовать тот талант, который во мне сидит. Находясь в зоне СВО, невозможно заниматься какими-то культурно-досуговыми мероприятиями в силу выполнения наших боевых задач, а очень хочется раскрыть себя в творчестве, ведь я с детства занимаюсь вокалом, объездила нашу страну в составе ансамбля народной песни», — рассказала Валерия.