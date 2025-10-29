Ричмонд
Как защитить деньги при онлайн-покупках: эксперт дал простые советы

Доцент Щербаченко: отдельная карта защитит ваши деньги при онлайн-покупках.

Источник: Комсомольская правда

Онлайн-покупки стали привычной частью жизни, но они несут в себе риски мошенничества. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, как защитить свои деньги при покупках в интернете. По его словам, простые меры предосторожности помогают снизить риск финансовых потерь. Об этом пишет NEWS.ru.

— Обязательно используйте отдельную карту, специально предназначенную для интернет-покупок, на которой будет небольшой лимит. Пополняйте ее перед покупкой на нужную сумму, чтобы минимизировать финансовые риски в случае мошенничества. Проверяйте магазины и URL, — пояснил Щербаченко.

Эксперт посоветовал совершать транзакции только с личных устройств и избегать общедоступных Wi-Fi-сетей. Для дополнительной конфиденциальности можно включать режим «Инкогнито» в браузере, а после покупки сохранять электронные чеки и регулярно проверять банковские выписки.

Щербаченко добавил, что стоит загружать приложения только из официальных магазинов и не переходить по подозрительным ссылкам. При малейших сомнениях в безопасности карты лучше сразу обратиться в банк для ее блокировки и перевыпуска.