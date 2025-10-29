Как защитить деньги при онлайн-покупках: эксперт дал простые советы

Онлайн-покупки стали привычной частью жизни, но они несут в себе риски мошенничества. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, как защитить свои деньги при покупках в интернете. По его словам, простые меры предосторожности помогают снизить риск финансовых потерь. Об этом пишет NEWS.ru.