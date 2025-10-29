Догхантеры раскидали смертельно опасную отраву по подмосковному поселку

Жители подмосковного поселка Путилково рассказали о появлении догхантеров, которые оставляют смертельно опасную отраву в виде порошка — собакам достаточно ее понюхать. Врачи пытались спасти пострадавших питомцев, но вещество мгновенно поражает внутренние органы. Об этом в среду, 29 октября, сообщил телеканал «360».
Владелица одной из погибших собак Татьяна рассказала, что отраву раскидали по всему району, и с каждым днем ее становится больше.
— По всему району раскидали отраву, собаке стоит просто ее понюхать, либо слизать с лап (моя собака не подбирала никогда ничего). Дома слизала с лап, либо понюхала на улице. Моментально собаке стало плохо, рвота с кровью, судороги, отказ органов, кровоизлияние в желудке, отказ мозга, не стояла на лапах, — отметила женщина, потерявшая спаниеля Лаки.
Она добавила, что отрава находится в местах, где у камер видеонаблюдения есть слепые зоны. Другая собачница по имени Алена отметила, что травят именно домашних собак, поскольку бродячих в поселке нет, передает телеканал.
Для предотвращения смерти собаки от действий догхантеров директор Фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров посоветовал использовать намордник, контролировать питомца и избегать мест массового скопления людей и подкормки бродячих животных. Он подчеркнул, что особое внимание нужно уделять обучению животного команде отказа от еды без разрешения хозяина.