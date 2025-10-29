Догхантеры раскидали смертельно опасную отраву по подмосковному поселку

— По всему району раскидали отраву, собаке стоит просто ее понюхать, либо слизать с лап (моя собака не подбирала никогда ничего). Дома слизала с лап, либо понюхала на улице. Моментально собаке стало плохо, рвота с кровью, судороги, отказ органов, кровоизлияние в желудке, отказ мозга, не стояла на лапах, — отметила женщина, потерявшая спаниеля Лаки.