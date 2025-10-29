«Исправили большую несправедливость»: Додик поблагодарил Трампа за снятие санкций

В то же время Вашингтон ввел новые санкции против России. На пресс-конференции в Белом доме Трамп со словами «посмотрим, как все сложится» заявил, что влияние новых санкций в отношении РФ будет заметно через полгода. 24 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил главе США: «действительно посмотрим».