Из Мьянмы эвакуировали россиянку, которую насильно удерживали в кол-центре

Освобожденную из мошеннического кол-центра в Мьянме россиянку эвакуировали на территорию Китая для дальнейшего возвращения на родину, передает Telegram-канал Генконсульства РФ в Гуанчжоу.
«Благодаря координации Посольства России в Китае с МИД КНР был согласован беспрепятственный въезд нашей соотечественницы в приграничную с Мьянмой провинцию Юньнань. Далее консульское сопровождение россиянки в Китае обеспечивалось сотрудниками Генконсульства России в Гуанчжоу», — говорится в публикации.
Уточняется, что возвращение россиянки запланировано на 30 октября. Ее имя, возраст и иные подробности не приведены.
Ранее сообщалось, что правительственные войска Мьянмы вернули под свой контроль расположенный у границы с Таиландом мошеннический колл-центр KK Park, в котором в качестве подневольных работников содержались иностранцы. В зданиях обнаружили 2198 человек.