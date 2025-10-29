В Беларуси за организацию «договорняков» задержали букмекеров

Оперативники ГУБОПиК при силовой поддержке бойцов спецподразделений МВД задержали 19 руководителей и участников организованной группы. С 2021 года по настоящее время на территории Беларуси и за ее пределами злоумышленники обманным путем похищали деньги граждан, которые делали ставки на сайте популярной букмекерской конторы 1XBET. На ее сайте транслировались договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали члены группы. Во главе группы стояли лица, на протяжении нескольких лет разыскиваемые правоохранительными органами Российской Федерации за организацию деятельности преступного сообщества. «В нашей стране букмекерская контора 1XBET вне закона, так как не имеет соответствующей лицензии», — подчеркнули в белорусском правоохранительном ведомстве.