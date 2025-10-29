В Беларуси за организацию «договорняков» задержали букмекеров

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За организацию «договорняков» задержаны около 20 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Оперативники ГУБОПиК при силовой поддержке бойцов спецподразделений МВД задержали 19 руководителей и участников организованной группы. С 2021 года по настоящее время на территории Беларуси и за ее пределами злоумышленники обманным путем похищали деньги граждан, которые делали ставки на сайте популярной букмекерской конторы 1XBET. На ее сайте транслировались договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали члены группы. Во главе группы стояли лица, на протяжении нескольких лет разыскиваемые правоохранительными органами Российской Федерации за организацию деятельности преступного сообщества. «В нашей стране букмекерская контора 1XBET вне закона, так как не имеет соответствующей лицензии», — подчеркнули в белорусском правоохранительном ведомстве.
При обысках на спортивных объектах, офисах в столице и Минской области изъяты оргтехника, документация, деньги и криптоактивы на сумму около $0,5 млн в эквиваленте. Правоохранители также установили около 200 участников незаконных спортивных соревнований.
Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. Мероприятия по установлению всех потерпевших продолжаются. -0-