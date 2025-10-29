Число погибших при «самой кровавой полицейской операции» в Рио достигло 130

В Рио-де-Жанейро число жертв столкновений с наркоторговцами может достигать 130 человек. Об этом сообщает новостной портал G1.
В материале сообщается, что в ходе «самой кровавой операции полиции» против банды «Красная команда» в фавелах были обнаружены тела около 64 человек. Жители фавел вынесли эти тела на площадь Сан-Лукас.
29 октября стало известно о проведении в Рио-де-Жанейро масштабной операции против наркоторговцев. В рейде, который начался в северных районах города, приняли участие около 2,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Основной целью операции стали банды, действующие в районах Алемао и Пенья.
В ходе операции наркоторговцы оказали сопротивление силовикам и открыли по ним огонь. Также преступники продолжают перестрелку и строят баррикады. На данный момент арестован 81 человек.
Ранее KP.RU сообщил, что на данный момент в Рио-де-Жанейро введено чрезвычайное положение.