Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших при «самой кровавой полицейской операции» в Рио достигло 130

G1: число жертв полицейской операции в Рио достигло 130 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Рио-де-Жанейро число жертв столкновений с наркоторговцами может достигать 130 человек. Об этом сообщает новостной портал G1.

В материале сообщается, что в ходе «самой кровавой операции полиции» против банды «Красная команда» в фавелах были обнаружены тела около 64 человек. Жители фавел вынесли эти тела на площадь Сан-Лукас.

29 октября стало известно о проведении в Рио-де-Жанейро масштабной операции против наркоторговцев. В рейде, который начался в северных районах города, приняли участие около 2,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Основной целью операции стали банды, действующие в районах Алемао и Пенья.

В ходе операции наркоторговцы оказали сопротивление силовикам и открыли по ним огонь. Также преступники продолжают перестрелку и строят баррикады. На данный момент арестован 81 человек.

Ранее KP.RU сообщил, что на данный момент в Рио-де-Жанейро введено чрезвычайное положение.