В Башкирии намерены приватизировать «Региональные электрические сети»

Власти Башкирии изменили прогнозный план приватизации госимущества.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Башкирии внесло изменения в прогнозный план приватизации государственного имущества региона на 2024−2026 годы. Соответствующие постановления подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Согласно обновленному документу, перечень акционерных обществ, акции которых планируется приватизировать, пополнило АО «Региональные электрические сети» из Нефтекамска. В планах — продажа всех 1 992 686 акций компании.

Кроме того, список иного имущества, подлежащего приватизации, дополнили два объекта здравоохранения:

— фельдшерско-акушерский пункт в селе Ира городского округа Кумертау;

— амбулатория в селе Верхотор Ишимбайского района;

Одновременно из перечня имущества, планируемого к приватизации, исключено здание учебного корпуса по адресу: Бирск, улица Чеверева, 7.

