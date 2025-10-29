В Башкирии намерены приватизировать «Региональные электрические сети»

Правительство Башкирии внесло изменения в прогнозный план приватизации государственного имущества региона на 2024−2026 годы. Соответствующие постановления подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.
Согласно обновленному документу, перечень акционерных обществ, акции которых планируется приватизировать, пополнило АО «Региональные электрические сети» из Нефтекамска. В планах — продажа всех 1 992 686 акций компании.
Кроме того, список иного имущества, подлежащего приватизации, дополнили два объекта здравоохранения:
— фельдшерско-акушерский пункт в селе Ира городского округа Кумертау;
— амбулатория в селе Верхотор Ишимбайского района;
Одновременно из перечня имущества, планируемого к приватизации, исключено здание учебного корпуса по адресу: Бирск, улица Чеверева, 7.
