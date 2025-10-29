Дело актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков передано в суд

Уголовное дело в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотических средств, направлено в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, рассматривать дело будет Домодедовский суд. Дата начала судебных заседаний пока не назначена.
Тарасова была задержана 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно ввезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное в корпусе электронной сигареты.
Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах, следуя транзитом через Израиль. В ходе личного досмотра у нее обнаружили 0,4 грамма масла каннабиса.
На допросе Тарасова признала, что допустила ошибку, и выразила раскаяние.