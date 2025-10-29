Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков передано в суд

Рассматривать дело Тарасовой будет Домодедовский суд.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотических средств, направлено в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, рассматривать дело будет Домодедовский суд. Дата начала судебных заседаний пока не назначена.

Тарасова была задержана 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно ввезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное в корпусе электронной сигареты.

Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах, следуя транзитом через Израиль. В ходе личного досмотра у нее обнаружили 0,4 грамма масла каннабиса.

На допросе Тарасова признала, что допустила ошибку, и выразила раскаяние.