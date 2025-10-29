15 лет колонии получил лидер рок-группы «Пасека» за убийство мужчины в Москве

Во время судебных прений прокурор потребовал признать Романа Медведкина виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также назначить ему 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сам подсудимый признал свою вину, заявив, что действовал в состоянии аффекта, защищая свою девушку от двух нападавших, и использовал нож для самообороны.