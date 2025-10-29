15 лет колонии получил лидер рок-группы «Пасека» за убийство мужчины в Москве

Медвёдкин в суде. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы.
Во время судебных прений прокурор потребовал признать Романа Медведкина виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также назначить ему 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сам подсудимый признал свою вину, заявив, что действовал в состоянии аффекта, защищая свою девушку от двух нападавших, и использовал нож для самообороны.
«С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Восточного административного округа 49-летний Роман Медвёдкин приговорен к 15 годам лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.
Отбывать наказание Медвёдкин будет в исправительной колонии строгого режима.
Как рассказывал Life.ru, летом 2024 года Щельцина ранили, а его друга убили в результате нападения. По одной из версий, спровоцировать рокера на поножовщину могла его же подруга. По словам супруги пострадавшего главы АНО, ему едва не пронзили сердце, а на месте происшествия была лужа крови с человеческий рост.
