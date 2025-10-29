В России хотят ввести запрет на ремонт по воскресеньям: подробнее

В пояснительно записке указано, что на федеральном уровне в России пока не существует единого закона о тишине. В каждом субъекте страны установлены собственные нормы, определяющие, в какие часы и в каких местах нельзя шуметь или делать ремонт. Такая разница в правилах в итоге оказывается несправедливой для части жителей регионов. Отмечается, что из-за подобных неудобств россияне лишаются возможности спокойно отдохнуть в свой выходной день.