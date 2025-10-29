В России хотят ввести запрет на ремонт по воскресеньям: подробнее

Члены партии «Новые люди» выдвинули идею ввести в российских регионах запрет проводить ремонтные работы по воскресеньям. Данное предложение они передали правительству РФ. Соответствующий документ находится в распоряжении KP.RU.
В пояснительно записке указано, что на федеральном уровне в России пока не существует единого закона о тишине. В каждом субъекте страны установлены собственные нормы, определяющие, в какие часы и в каких местах нельзя шуметь или делать ремонт. Такая разница в правилах в итоге оказывается несправедливой для части жителей регионов. Отмечается, что из-за подобных неудобств россияне лишаются возможности спокойно отдохнуть в свой выходной день.
«Поскольку принятие единого федерального закона о тишине затруднено, считаем необходимым внести изменения в СанПиН 1.2.3685−21, дополнив его нормой о запрете проведения шумных ремонтно-строительных работ по воскресеньям (а также в общероссийские нерабочие праздничные дни)», — говорится в документе.
В материале подчеркивается, что возможность отдохнуть в тишине хотя бы один день в неделю благоприятно влияет на психологическое и физическое здоровье людей. Поэтому запрет на ремонт очень необходим гражданам страны.
