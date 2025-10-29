Школьница в США отбилась от похитителя, укусив его

13-летняя школьница из Галвестона, США, смогла самостоятельно защититься от похитителя. Об этом сообщает ABC News.
Утром 28 октября, когда девочка направлялась в школу, она внезапно услышала шаги позади себя. Преступник схватил ее сзади, но школьница успела сориентироваться и дважды укусила нападавшего, сумев вырваться из его рук. В полицейском отчете указано, что девочка не получила травм и сразу побежала в школу, а учителя уведомили полицию о попытке похищения.
Правоохранители опубликовали видео с камер наблюдения, на котором запечатлен подозреваемый в лыжной маске. Выяснилось, что он некоторое время следовал за девочкой, после чего попытался затащить ее в свою машину. На данный момент злоумышленник не найден, говорится в материале.
В прошлом году в столичном районе Люблино курьер предотвратил попытку мужчины увести ребенка со двора. На записи видно, как бородатый мужчина ведет за руку мальчика, которому на вид около десяти лет. Курьер, снимавший происшествие, остановил их и стал расспрашивать мужчину, является ли он отцом ребенка. Вскоре после этого СМИ установили личность курьера.