Школьница в США отбилась от похитителя, укусив его

В прошлом году в столичном районе Люблино курьер предотвратил попытку мужчины увести ребенка со двора. На записи видно, как бородатый мужчина ведет за руку мальчика, которому на вид около десяти лет. Курьер, снимавший происшествие, остановил их и стал расспрашивать мужчину, является ли он отцом ребенка. Вскоре после этого СМИ установили личность курьера.